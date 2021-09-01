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Происшествия1 сентября 2021 18:13

В Башкирии пожары унесли жизни двух местных жителей

Их тела обнаружили уже после тушения огня
Источник:kp.ru
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили, что в республике за прошедшие два дня произошло два смертельных пожара. По данным ведомства, 31 августа в Бурзянском районе погиб 65-летний мужчина, а 1 сентября 63-летняя женщина.

Сообщение о пожаре в жилом доме на Центральной улице в деревне Индрисово поступило сегодня, около 14:52. Локализовать возгорание удалось в 15:15, полностью потушить в 15:20. Тело погибшей обнаружили во время тушения. Причины произошедшего устанавливаются.

Вчера, 31 августа, трагедия произошла в 12 км от Старосубхангулово Бурзянского района в сторожке. Погибшего мужчину обнаружили во время разбора пожара. Причины произошедшего устанавливаются.