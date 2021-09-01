Фонд, основанный Хабировым, получил еще две недостроенные многоэтажки у уфимского торгового центра

Один из домов готов на 85% Фото: Минострой Башкирии

Региональный фонд по решению проблем обманутых дольщиков получил два участка с недостроенными многоэтажками рядом с ТЦ «Планета» в Уфе.

В Минстрое республики сообщили, что начинала проект компания «Сомострой». Бизнесмены привлекли средства дольщиков, но достроить два объекта на улицах Лесотехникума и Энтузиастов так не смогли. Всего без жилья остались 276 человек. Примечательно, что объекты готовы на 85% и 65%.

Вскоре дома попали в единый реестр проблемных объектов (туда попадают все объекты долевого строительства, в которых гражданам в которых не выполняли обязательства по передачи жилья более шести месяцев – Ред.). Весной 2020 года «Сомострой» признали банкротом.

В конце лета 2021 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление фонда защиты прав обманутых дольщиков и передал организации права и обязательства «Сомостроя».

Ранее Радий Хабиров своим решением передал некоммерческому фонду еще один недостроенный объект, на этот раз в историческом центре Уфы.