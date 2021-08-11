Хабиров без проведения торгов отдал землю с недостроенной многоэтажной в центре Уфы

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Радий Хабиров без проведения процедуры торгов передал участок земли с недостроенным многоэтажным домом некоммерческому фонду по урегулированию обязательств застройщиков.

Долгострой по адресу Октябрьской революции, 62 должны были сдать еще в 2013 году, но у строительной начались проблемы, и сдать здание в срок рабочие так и не смогли. В 2019 году компанию «Квартал» признали банкротом, а затем назначили конкурсного управляющего.

По словам дольщиков, вложившихся в недвижимость, в мае 2019 года территорию стройки начало затапливать нечистотами из канализации, которая вышла из строя. Уже отчаянные покупатели недостроенных квартир начали привлекать внимание властей всеми возможными методами, в том числе, вывешивали из окон здания огромные баннеры. Картину было прекрасно видно при въезде в город – недострой находится прямо у проспекта Салавата Юлаева.

9 августа Радий Хабиров подписал распоряжение о передачи проблемного участка и недостроенного дома регионального некоммерческому фонду по урегулированию обязательства застройщиков. Судя по всему, сейчас эта организация будет искать способы завершить строительства дома.