Перед смертью заставили чистить унитаз щеткой: В Башкирии двое мужчин до смерти забили знакомого

Обвиняемые получили по 7 и 8 лет колонии строгого режима

В башкирском городе Бирске двое мужчин зверски избили знакомого и заставили его мыть унитаз. Спустя несколько часов потерпевший скончался.

Преступление произошло еще в прошлом году, однако суд над фигурантами уголовного дела о причинении смерти прошел на днях.

По словам одного из обвиняемых, потерпевший во время совместного застолья оскорбил его, задев «честь и достоинство». Мужчина ударил своего обидчика рукой и коленом, после чего взял палку и продолжил избиение. В этом ему помогал приятель. После этого он попросил другого своего знакомого пойти с пострадавшим в туалет и заставить последнего чистить там унитаз щеткой. Спустя некоторое время от полученных повреждений потерпевший скончался.

Обоих обвиняемых признали виновными и отправили в колонию строгого режима на 7 и 8 лет. Кроме того, в пользу родных погибшего они должны будут выплатить компенсацию морального вреда – 600 тысяч рублей.