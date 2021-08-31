Власти Уфы нашли в соцсетях фейк о техногенной катастрофе. Спикер Горсовета написал заявление в полицию

фото: Минэкологии

Власти Уфы обнаружили в соцсетях и рассылках мессенджера WhatsApp фейковую информацию о техногенной катастрофе – якобы в водозабор города попал фенол. Спикер столичного Горсовета Валерий Трофимов написал в полицию заявление о привлечении к ответственности распространителей недостоверной информации. Об этом сообщил «Башинформ».

Согласно тексту заявления Трофимова, 30 августа «была распространена информация о техногенной катастрофе в городе Уфе в связи с попаданием фенола из пригородного химического производства города Благовещенска». Отметим, что подобные рассылки появлялись и в прошлом: перед саммитами ШОС и БРИКС в 2015 году и в сентябре 2017 года.

Распространителям фейков грозит административная ответственность – штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, на днях жители Уфы рассказали о том, что в уфимской реке Шугуровке произошел мор рыбы. Специалисты Минэкологии обнаружили в водоеме превышение по сульфатам и хлоридам. Уфаводоканал убеждает, что загрязнение, источник которого до сих пор не установлен, не сказалось на питьевой воде.