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Общество31 августа 2021 7:15

В уфимской реке обнаружено загрязнение

Информацией поделилось Минэкологии Башкирии
Захар ЯКОВЛЕВ
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В уфимской реке Шугуровка зафиксировано загрязнение. Об этом рассказали специалисты Минэкологии Башкирии.

Как сообщили экологи, уфимцы пожаловались на гибель рыбы в реке Шугуровка. Водоем обследовали специалисты. 27 августа в пробах воды было обнаружено отсутствие кислорода, превышение по сульфатам в четыре раза, по хлоридам – в три раза, а также и незначительные превышения предельно допустимой концентрации по некоторым органическим соединениям.

– 29 августа были отобраны пробы воды в устье реки Шугуровки на определение загрязняющих веществ. По результатам проб превышений ПДК не выявлено, – заявили экологи.

Специалисты-экологи заверяют, что ситуация находится на контроле. В настоящее время ведется мониторинг качества воды в Шугуровке, источник загрязнения выявляется.