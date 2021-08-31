В уфимской реке обнаружено загрязнение

В уфимской реке Шугуровка зафиксировано загрязнение. Об этом рассказали специалисты Минэкологии Башкирии.

Как сообщили экологи, уфимцы пожаловались на гибель рыбы в реке Шугуровка. Водоем обследовали специалисты. 27 августа в пробах воды было обнаружено отсутствие кислорода, превышение по сульфатам в четыре раза, по хлоридам – в три раза, а также и незначительные превышения предельно допустимой концентрации по некоторым органическим соединениям.

– 29 августа были отобраны пробы воды в устье реки Шугуровки на определение загрязняющих веществ. По результатам проб превышений ПДК не выявлено, – заявили экологи.

Специалисты-экологи заверяют, что ситуация находится на контроле. В настоящее время ведется мониторинг качества воды в Шугуровке, источник загрязнения выявляется.