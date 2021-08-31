В Башкирии 6-летний мальчик упал с крыши сарая

Мальчик получил различные травмы при падении с крыши сарая

В Чекмагушевском районе Башкирии 6-летний мальчик упал с крыши сарая. Ребенок выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Инцидент произошел в воскресенье, 29 августа. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Падения с окон и крыш в аварийном ведомстве назвали «одной из основных причин детского травматизма и смертности».

Напомним, ранее «КП-Уфа» написала о том, что в Уфе 3-летняя девочка и ее 11-месячный брат выпали из окна. Малыша успел подхватить прохожий.