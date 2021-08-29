Водитель из Башкирии сбил насмерть мать троих детей и сбежал

Фото: ГИБДД по Башкирии

В республиканском ГИБДД сообщили, что в Благовещенском районе минувшей ночью, 29 августа, в Башкирии скончалась 41-летняя местная жительница. По имеющимся данным, ее сбил насмерть и скрылся с места происшествия 50-летний мужчина.

Виновника ДТП установили и задержали сегодня утром, его автомобиль «Хендай Акцент» с характерными механическими повреждениями находился на приусадебном участке. Сам владелец пытался спрятаться на крыше дома.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что погибшая воспитывала троих детей одна.