Скончался уфимский журналист Алексей Шушпанов

Фото: «Аргументы и факты – Уфа»

Сегодня, 29 августа, в Уфе скончался журналист Алексей Шушпанов. Об этом сообщили его коллеги из издания «АиФ-Башкортостан». В переданной информации говорится, что его жизнь унесла онкология.

На момент смерти Алексею было 52 года, он родился и вырос в Уфе, окончил исторический факультет Башкирского государственного университета. Свою карьеру он начинал учителем, после пришел в журналистику, где последние десять лет работал в редакции «АиФ-Башкортостан».

Коллеги отзываются об Алексее, как о честном, профессиональном и принципиальном журналисте. В общении он был прост и любил пошутить.

Проститься с усопшим можно будет во вторник, 31 августа, в 11:00 во дворе дома по улице Рязанской, 7.