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Происшествия29 августа 2021 8:18

В Башкирии 17-летний мотоциклист сбил насмерть мужчину

Пешеход скончался на месте происшествия
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что 17-летний подросток сбил насмерть пешехода. По информации ведомства, ДТП произошло в час ночи 29 августа в Абзелиловском районе.

В госавтоинспекции сообщили, что подросток был за рулем мотоцикла «Урал», когда на втором км дороги Магнитогорск-Кусимовский рудник наехал на 42-летнего жителя Магнитогорска. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сообщается, что у мотоциклиста не было водительских прав, в настоящий момент начато разбирательство.