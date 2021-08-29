В Башкирии 17-летний мотоциклист сбил насмерть мужчину

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что 17-летний подросток сбил насмерть пешехода. По информации ведомства, ДТП произошло в час ночи 29 августа в Абзелиловском районе.

В госавтоинспекции сообщили, что подросток был за рулем мотоцикла «Урал», когда на втором км дороги Магнитогорск-Кусимовский рудник наехал на 42-летнего жителя Магнитогорска. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сообщается, что у мотоциклиста не было водительских прав, в настоящий момент начато разбирательство.