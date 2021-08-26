Уфимцам показали, как будут благоустраивать озеро Теплое. Что изменится в главном водоеме северной части города

Фото: Институт развития городов и сел Башкирии

Недавно в Калининском районе Уфе состоялась встреча местных жителей, городской администрации и архитекторов-проектировщиков. Темой обсуждения стало благоустройство озера Теплого в микрорайоне Инорс.

Команда городских архитекторов предложила жителям микрорайона предварительную концепцию благоустройства территории, чтобы уточнить решения, внести необходимые правки и выслушать предложения, чтобы затем подготовить техническое задание и передать его в администрацию столицы.

Концепцией благоустройства озера Теплого занимается уфимская мэрия и казанские специалисты архитектурного бюро «Проектная группа 8» при поддержке Института развития городов и сел Башкирии.

По словам советника главы Башкирии по вопросам развития общественного пространства Ольги Сарапуловой, благоустройство территории прилегающей к озеру Теплому включено в программу подготовки к 450-летию башкирской столицы.

Микрорайон Инорс Фото: Институт развития городов и сел Башкирии

ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОГО ОЗЕРА

Ведущий архитектор проекта благоустройства Никита Карюк обозначил проблемы, которые, возможно, получится решить, воплотив в жизнь планируемые идеи. Один из ключевых вопросов – безопасность на воде.

– Есть небезопасные и откровенно опасные входы на воду. На сегодняшний день этот момент никак не регулируется, также нигде не убирается мусор. Еще на территории отсутствует освещение в темное время суток, а на некоторые участки очень трудно попасть. Еще слишком много дорог – для пешеходов слишком мало пространства, – считает специалист.

Никита Карюк с сожалением отметил, что, несмотря на большой потенциал, в настоящее время территория озера Теплое привлекает по большей части алкоголиков и маргиналов, которые активно захламляют мусором берег водоема. Инициативная группа рассчитывает с помощью благоустройства сделать основными посетителями озера любителей здорового образа жизни и родителей с детьми.

– Подростки здесь гуляют, но мне за них немного страшно, так как очень много грязи, очень много бутылок и очень неудобная среда. Также очень много хаотичных парковок. Можно оптимизировать пространство, и при этом мест для машин меньше не станет, а зеленых зон только прибавится, – отметил архитектор.

Местные жители активно принимали участие в обсуждении проекта Фото: Институт развития городов и сел Башкирии

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ СДЕЛАТЬ

Ключевой ценностью озера Теплого, как утверждает Карюк, является то, что это единственное место в Инорсе, где разрешено купаться. Отдельно архитектор отметил устоявшуюся экосистему озера, зеленые пляжи и красивую природную среду.

Согласно плану, который представил Никита Карюк, благоустройство откроет уфимцам более удобный доступ к озеру.

– Планируется сделать удобные пешеходные маршруты, которые не будут пересекаться с транспортными. По периметру будут расположены парковки, а на пути к озеру – общественные и спортивные площадки. Получится классная среда! – заявил специалист.

На территории озера Теплого планируется все для комфортного досуга местных жителей. Места для пикников, детские и спортивные площадки, пространство для мастер-классов и открытых уроков, эко-павильон, велодорожки, памп-трек (велосипедная трасса с препятствиями. – Ред.), барбекю-зоны – Инорс, по заверениям проектировщиков, через несколько лет будет не узнать.

На мероприятии свои предложения по благоустройству высказали и жители Инорса. Пикниковую зону, например, попросили максимально отдалить от жилых домов. Прозвучал запрос о создании безопасного пространства у воды, строительства большего количества кафе, кофеен, общественных туалетов и павильонов с арендой оборудования. Многим пришлась по душе идея строительства эко-павильона – его очень ожидают увидеть. А вот вместо памп-трека многим хотелось бы видеть более универсальное пространство для детей и подростков.

Сотрудники Института развития городов и сел Башкирии заверили, что обсуждение концепции проекта благоустройства озера Теплого продолжится, и в ближайшем будущем специалисты представят местным жителям уточненные решения.