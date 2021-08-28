Уфимец зарезал криминального авторитета, который напал на него с вилкой

Уфимец зарезал 68-летнего криминального авторитета, который набросился на него с вилкой.

Напомним, что жуткая история произошла поздней ночью 24 августа на улице Ушакова в Уфе. Случайные прохожие засняли момент жестокого убийства пожилого мужчины прямо возле продуктового магазина. Нападавшему удалось сбежать, но позже его задержали.

Спустя несколько дней выяснились остальные подробности преступления. В суде арестованный мужчина признался журналисту ГТРК «Башкортостан», что зарезал свою из-за того, что тот набросился на него с вилкой и даже успел один раз ударить в руку.

Также журналистам удалось выяснить, что большую часть жизни покойный провел в колониях. Начинал он с хулиганства в 1970 году, после перешел на грабежи, а 1996 был осужден за убийство, разбой и вовлечение детей в преступную деятельность. В последний раз мужчина освободился из колонии в августе 2020 года.

- Я сказал ему правду в глаза, а ему не понравилось. Он пообещал меня убить. Достал что-то из-за спины, я думал нож. Конечно, я жалею, не хотел ведь убивать, - заявил мужчина в здании суда.

Впрочем, глядя на кадры жестокого убийства 68-летнего мужчины в версию самообороны поверить сложно. Несчастного повалили на асфальт и целенаправленно били в острым предметом в грудь.