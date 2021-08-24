Видео: в Уфе напротив магазина насмерть зарезали мужчину

Убийство произошло поздней ночью

В уфимской Черниковке насмерть зарезали 68-летнего пенсионера. Убийство произошло напротив продуктового магазина по улице Адмирала Ушакова поздней ночью 24 августа. Полицейские задержали подозреваемого.

В распоряжение «КП-Уфа» попало видео жестокой расправы. На записи видно, как злоумышленник с силой бьет ножом пожилого мужчину по разным частям тела.

Сообщение об убийстве поступило в отдел полиции около полуночи. Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили на шее, груди и животе покойного колото-резаные раны. Осматривая окрестности места происшествия, полицейские заметили на асфальте капли крови, которые вели в сторону жилых домов. По следам служебная собака привела правоохранители к одной из квартир на улице Ушакова - там и находился подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель. У него дома была найдена окровавленная одежда. На допросе с сотрудниками уголовного розыска мужчина сознался в убийстве.

По предварительным данным, подозреваемый, уже имевший проблемы с законом, встретил потерпевшего, который тоже ранее был судим, по пути в магазин. Они разговорились, и пенсионер пригласил мужчину выпить в одном из дворов. Во время уличного застолья между ними произошла ссора. Подозреваемый достал нож и несколько раз ударил им оппонента. Во время разборки злоумышленник тоже порезал ладонь – именно по следам от этого ранения полицейские его и нашли.

Сейчас расследованием этого убийства занимается следственный комитет. Ведомство возбудило уголовное дело.