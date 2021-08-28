Спасатели вызволили челябинских туристов из-под памятника Салавату Юлаеву, как они там оказались

Туристам из Челябинска понадобилась помощь спасателей

В субботу, 28 августа, спасателям Управления гражданской защиты пришлось поднимать по крутому склону женщину из Челябинска и ее дочь.

Оказалось, что гости из соседней республики осматривали одну из главных достопримечательностей Уфы – памятник Салавату Юлаеву. После этого они решили спустится на новую набережную. Женщина и ее дочь начали спускаться прямо под памятником, игнорируя дорогу с удобным. Вскоре они наткнулись на обрыв, а обратно взобраться по крутому склону уже не смогли. Гостям пришлось вызывать на помощь спасателей.

К счастью, все обошлось без последствий. В пресс-службе Управления гражданской защиты сообщили, что туристов подняли к памятнику с помощью альпинистского снаряжения. Помощь медиков им не потребовалась.

40-тонный памятник Салавату Юлаеву всегда пользуется популярностью среди туристов и гостей Уфы. С ним связано много мифов и легенд. Например, бывший мэр Уфы Ирек Ялалов рассказывал, что побывал внутри статуи через дверь в коне.