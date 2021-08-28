Хабиров предложил людям очистить душу и помочь в строительстве хосписа в Уфе

Хабиров рассказал, как можно очистить душу

Радий Хабиров призвал людей очистить душу и помочь построить хоспис для детей и взрослых в Уфе.

Напомним, что сейчас в уфимском микрорайоне «Цветы Башкирии» идет строительство хосписа (медучреждение для неизлечимо больных - Ред) почти на 13 тысяч квадратных метров. Там смогут получать паллиативную помощь порядка 40 взрослых и 20 детей. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что здание возведут и оборудуют на внебюджетные средства.

- Ещё раз спасибо всем, кто нам помогает! В истории человечества были разные периоды, например, когда выкупались совершенные грехи. Так вот помощь хоспису - это в том числе и возможность очистить свою душу, - отметил в своих соцсетях Хабиров.

Также он выложил фотографию, на которой запечатлены люди, которые помогали строительству на первом этапе. На снимке рядом с Хабировым находятся около 30 человек, среди которых есть депутаты, бизнесмены и мэр Уфы Сергей Греков.