Вокруг строительства хосписа в Уфе разгорелся скандал

Нешуточный скандал разгорелся на прошлой неделе в Уфе. Стоило властям Башкирии обмолвиться, что они выбрали место под строительство хосписа, как тут же жильцы микрорайона, где предположительно будут возводить это учреждение, встали на дыбы. Как оказалось, не все горожане хотят жить в домах по соседству со зданием, где лежат неизлечимо больные люди. И дело тут не только в соседстве с медучреждением. «Комсомолка» пыталась разобраться в этой истории и выслушать все точки зрения.

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Разговоры о том, что в Уфе необходимо построить хоспис, начались давно. Но только летом 2019 к этому вопросу подключились власти Башкирии. 3 августа в своих социальных сетях глава республики Радий Хабиров призвал неравнодушных жителей региона «скинуться» на строительство этого важного и нужного учреждения. При этом он подчеркнул, что часть денег на строительство уже нашли.

- Мы можем построить хоспис и на бюджетные средства, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. И этот мой пост - проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад. Задача моя - до конца 2020 года хоспис должен заработать, - написал тогда в социальных сетях Радий Хабиров.

Спустя три месяца тема строительства хосписа в Уфе вновь возникла на горизонте. На этот раз она взбудоражила десятки людей и разделила жителей города на два лагеря. А началось все с того, что власти республики объявили, что определились с местом, где до конца 2020 года планируют возвести хоспис.

Так согласно проекту будет выглядеть уфимский хоспис

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ

Камнем преткновения в этой истории стало интервью вице-премьера башкирского правительства Ленары Ивановой радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». 31 октября она заявила в прямом эфире, что республиканские власти выбрали для строительства хосписа территорию в районе совхоза «Цветы Башкирии», что рядом с ТЦ «Мега».

- Долго решался вопрос с земельным участком. Он решен. У нас определена автономная некоммерческая организация — заказчик этого строительства. К марту проектно-сметная документация с экспертизы выйдет, соответственно, как только сойдет снег, начнутся строительные работы. Наши проектировщики, архитекторы консультируются с московскими коллегами, - отметила Ленара Иванова.

Для жителей ЖК «Цветы Башкирии» это заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Когда они покупали квартиры в этом квартале, речи о том, что по соседству воздвигнут медицинское учреждение, не было. Тут стоит сразу оговориться: никто из жильцов не выступает категорически против строительства хосписа. Они лишь хотят, чтобы такое нужное учреждение построили в другом месте. Правда, даже в этом вопросе есть разные точки зрения.

МНЕНИЕ ПЕРВОЕ: ЛОГИЧНЕЕ СТРОИТЬ РЯДОМ С МЕДУЧРЕЖДЕНИЕМ

11 ноября на сайте «Открытая республика», где публикуются обращения в адрес башкирских чиновников, появилось письмо жительницы ЖК «Цветы Башкирии» в адрес главы региона. В своем заявлении некая Алина Хакимова попросила Радия Хабирова найти альтернативную площадку для строительства. Правда, мотивировала она свое мнение, несколько странно.

- Судя по градостроительному плану земельного участка, строительство хосписа предполагается прямо на въезде в ЖК, буквально в 50 метров от дома. Жилой комплекс состоит из небольших по площади квартир, рассчитан на будущих родителей и молодых семей. Вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам. Так же как и постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей. А неизбежные регулярные похоронные процессии лягут тяжелым бременем на сердце и души жителей молодого микрорайона, - написала Алина Хакимова.

Женщина подчеркнула, что «хоспис обязательно нужен нашему городу, но логичнее расположить его вблизи лечебных учреждений».

- В идеале хоспис должен располагаться рядом с парком, чтобы последние дни люди встречали в красоте и умиротворении, - пишет в своем обращении женщина.

Многие жители ЖК «Цветы Башкирии», как нынешние, так и будущие, согласились с этой позицией. Комплекс продолжает строиться, и те, кто только планировал купить там жилье, могут передумать именно из-за возможности подобного соседства.

МНЕНИЕ ВТОРОЕ: ЧТО С ЦЕНАМИ НА ЖИЛЬЕ?

Другая группа жителей ЖК «Цветы Башкирии» акцентирует внимание не на «умирающих детях» и похоронных процессиях, а на стоимости жилья. Строительство медучреждения еще не началось, а владельцы и дольщики квартир уже считают, что их обманули.

- Изначально нам обещали парк. Жилищный комплекс казался привлекательным для инвестиций в свое будущее, многие молодые семьи решились на ипотеку или продажу жилья в черте города. К большому сожалению, реальность такова, что хоспис значительно снизит стоимость жилья, - говорит уфимец Артур Хазиев. - Комплекс планировали строить и расширять вплоть до 2030 года, должны были появиться школа и детский сад. Сейчас, когда инвестиционная привлекательность первой очереди жилья рухнула, реализация этих планов вызывает большие сомнения. К тому же, у нас вопрос к городским властям. Где общественные слушания проекта? Почему они решили все за нас?

Стройка в районе «Цветы Башкирии» будет продолжаться вплоть до 2030 года

ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ

На минувших выходных Радий Хабиров написал, что вопрос со строительством хосписа между ТЦ «Мега» и ЖК «Цветы Башкирии» решен окончательно и бесповоротно. Он подчеркнул, что эту площадку совместно с экспертами выбрала основатель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер.

- Я был очень удивлён, узнав, что по соседству живут люди, не понимающие прописных истин. Одна из них – в том, что люди, которые болеют, ничем не хуже здоровых. И правами обладают – точно такими же. В том числе правом, чтобы хоспис был удобно расположен, - написал у себя в социальных сетях глава региона.

В ответ на все аргументы жильцов и дольщиков ЖК «Цветы Башкирии», которые высказали недовольство строительством хосписа именно в этом месте, глава республики обвинил их едвали не в фашизме и посоветовали им сходить в храм. Чтобы подумать над своим моральным обликом.

- Башкирия – слава богу, не Спарта и не Германия времен фашизма. Здесь никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку. А тем, кто сподобился на эти заявления - надо сходить в мечеть, храм или синагогу и подумать о своём нравственном облике.

Так выглядит проект взрослого крыла хосписа в Уфе

МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

В ответ на возмущение жителей ЖК «Цветы Башкирии» свою позицию высказал председатель Совета по правам человека Владимир Барабаш. Заявления жильцов и дольщиков он назвал «мракобесием».

- Вид умирающих детей будет негативно сказываться! Что?! Что в головах у людей, которые так думают и пишут? Чей еще вид будет негативно сказываться? Детей-инвалидов? Стариков? Малоимущих? Людей другой национальности или веры? Их всех тоже надо будет переместить, чтобы не «сказывались»? Сейчас модно говорить об инклюзивном образовании, помогать благотворительным фондам, рассуждать о доступной среде. И параллельно с этим в нашем обществе, среди нас самих, вольготно чувствует себя подобное чудовищное мракобесие, - написал на своей странице в социальных сетях Владимир Барабаш.