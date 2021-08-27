В Башкирии водители скорой одной из больниц регулярно перерабатывали

Гострудинспекция сообщила о результатах проверки жалобы, поступившей из больницы в Нефтекамске. Водители скорой помощи обратились через профсоюз «Действие» в ведомство с жалобой на переработки.

Инспекторы надзорного органа сообщили, что по результатам внеплановой проверки информация подтвердилась. Как выяснилось, водители действительно привлекались к сверхурочной работе без письменного согласия.

Переработанные часы превышали нормы, отметили в ведомстве, в три-пять раз. За полгода водители отработали сверухрочно от 210 до 320 часов, тогда как переработка допустима только в размере 120 часов в год.

Как выяснилось, аналогичные нарушения были зарегистрированы и в 2020 году, но ситуация так и не изменилась.