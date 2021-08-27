В Уфе оповестили о массовых проверках на дорогах

В Уфе в течение двух дней ожидаются массовые проверки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД. По данным ведомства, рейды пройдут 28 и 29 августа.

– Сегодня и завтра, в столице пройдут массовые проверки водителей, направленные на пресечение нарушений в области дорожного движения, – сообщили в госавтоинспекции.

В ведомстве предупредили, что всем участникам дороги нужно быть внимательными и аккуратными: несовершеннолетних необходимо перевозить в специальных детских креслах, перед выходом проверять исправность транспорта и наличие необходимых документов.