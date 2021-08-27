1 сентября в Башкирии нельзя будет купить алкоголь

1 сентября в Башкирии - "безалкогольный день" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На всей территории Башкирии в День знаний, 1 сентября, будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничение касается всех видов спиртного – в том числе пива. Об этом сегодня, 27 августа, напомнили в региональном парламенте.

– Опыт безалкогольных сабантуев и Дня молодежи показал, что население с пониманием относится к введению ограничений. Эта мера помогает обеспечить общественный порядок. Ожидаем также снижение потребления алкоголя в молодежной среде, – отметил спикер Курултая-Госсобрания республики Константин Толкачев.

Напомним, помимо 1 сентября, «безалкогольными» в Башкирии объявлен день «Последнего звонка» у школьников, День молодежи (27 июня), дни сабантуев и некоторые даты новогодних каникул.