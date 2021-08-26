После двухлетней борьбы с тяжелой болезнью умерла девочка из Башкирии

фото: соцсети

После тяжелейшей болезни умерла 11-летняя Ульяна Я. из Благоварского района Башкирии. Два года своей жизни девочка боролась с нефробластомой четвертой стадии – эмбриональным раком почки. О ее смерти сегодня, 26 августа, в соцсетях сообщили родственники.

– Обращаемся ко всем, кто был рядом, помогал и поддерживал нас и нашу Ульяну. Огромная благодарность. К сожалению, болезнь оказалась сильнее и хрупкие плечики не смогли перебороть её, хотя на протяжении нескольких лет упорства и стараний надежда была до последнего. Чуда не произошло. Она теперь там, где не будет химии и лучевой терапии, не будет капельниц... Там ей, верим, теперь будет намного легче. Спи спокойно, наш светлый ангелочек! – написали близкие Ульяны.

Девочку все время ее борьбы с раком поддерживали не только родственники, но и односельчане. Глава Благоварского района Марат Юсупов объявлял о сборе денег на лечение Ульяны, когда она проходила курс химиотерапии в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии в Москве. Благоварцы даже организовывали благотворительный концерт в поддержку девочки – там всем хотелось ее спасти, но болезнь в итоге оказалась сильнее.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье Ульяны.