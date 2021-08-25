Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 20:35

В Уфе перекрыли на четыре дня дорогу и парковку возле «Декатлона»

Перекрытие запланировано с 25 по 29 августа.
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Пресс-служба столичного ГИБДД сегодня, 25 августа, передала информацию о запланированном перекрытии автодороги. По информации ведомства, ограничить движение планируется возле магазина «Декатлон», под закрытие попадет и парковка.

– В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения в Уфе финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2021) будет перекрыто движение транспорта на новой автодороге от трассы «Уфа-Аэропорт» до улицы Академика Сулейманова, а также закрыта парковка возле магазина «Декатлон» на улице Рубежной,176, – уточняется в сообщении.

Запланировано, что ограничение будет действовать с 25 по 29 августа. Организаторы и муниципалитет принесли жителям и гостям столицы извинения.