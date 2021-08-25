В Башкирии среди привившихся от COVID-19 жителей разыграли сено

Трое счастливчиков получат свои рулоны сена 28 августа Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Власти Аскинского района Башкирии подвели итоги акции по розыгрышу трех рулонов сена среди жителей, привившихся от коронавируса. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба муниципалитета.

– Счастливыми обладателями трех рулонов сена оказались Шакируллина Альбина Ибатулловна из села Кашкино, Юсупов Фидель Аминович из деревни Давлятовка и Гафиева Ильзида Римовна из села Старые Казанчи, – рассказали района. – Торжественное объявление победителей и вручение сертификата состоится в субботу, 28 августа на сельскохозяйственной ярмарке

Напомним, акция по розыгрышу сена в Аскинском районе проходила с 11 по 21 августа. Участвовать в ней могли сельчане с личным подсобным хозяйством. Претенденты на получение трех рулонов скошенной травы должны были привиться первым компонентом вакцины от COVID-19. Всего за период проведения акции в районной центральной больнице вакцинировались более трехсот человек. Хозяйством владели только 76 из них – они и стали участниками розыгрыша.