Среди привившихся от COVID-19 жителей Башкирии разыграют сено

Итоги акции будут подведены 24 августа Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Власти Аскинского района Башкирии разыграют сено среди жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Акция объявлена на сайте муниципалитета.

– В рамках проекта «Здоровое село» в районе запущена акция-поощрение «Вакцинируйся – получи сено!» среди жителей сельских поселений […], имеющих личное подсобное хозяйство, – написано в сообщении.

Для участия в акции жители должны привиться первым компонентом вакцины в период с 11 по 21 августа текущего года. Сам розыгрыш состоится 24 августа в зале районной администрации. Трое победителей, которые получат по три рулона сена, будут определены с помощью жеребьевки. Список вакцинировавшихся предоставит Аскинская центральная районная больница.