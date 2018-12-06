«Дом Тихониных» в Уфе будет сохранен и восстановлен

На прошлой неделе журналисты и общественники обсуждали громкую новость. С «Дома Тихониных»- одного из самых старинных зданий Уфы сняли статус памятника истории и архитектуры. Тут же расползлись слухи, что теперь особняк снесут и на его месте будет красоваться пустырь.

Оказалось, что все эти слухи не имеют под собой почвы. И сам «Дом Тихониных», и стоящие рядом памятники «Третья соборная мечеть» и «Медресе при Третьей соборной мечети» не только продолжат радовать уфимцев, но и станут частью обновленного, но все такого же аутентичного исторического комплекса.

«СТАРЫЙ ЦЕНТР» ОСТАНЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО «СТАРЫМ ЦЕНТРОМ»

Новый жилой квартал «Старый центр» возводится в сердце башкирской столицы, на пересечении улиц Гафури-Коммунистическая- Султанова- Чернышевского.

До революции здесь стояли дома купцов и духовных деятелей, но в советское время и в лихие 90-е большинство памятников истории оказались разрушены. Тогда мало кто заботился о сохранении старины.

Сегодня ситуация поменялась. Перед Застройщиками стоит задача не только построить квадратные метры, но и сохранить исторический облик города. Именно поэтому компания «СтроиТЭК», решила восстановить «Дом Тихониных».

- На сегодняшний день между компанией и Научно-производственным центром по охране объектов культурного наследия заключен договор на разработку проекта реставрации «Дома Тихониных», - уточнили в пресс-службе компании «СтроиТЭК» в ответ на запрос «Комсомолки».

– Также нами был разработан проект об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, согласно которому утверждена территория регулирования застройки и в соответствии с которым мы проектируем и строим наши здания. Угроза сохранности объектов культурного наследия и памятников архитектуры, связанная с действиями ООО «СтроиТЭК» отсутствует.

Единственная проблема – вопрос о принадлежности «Дома Тихониных». Сегодня этим зданием владеет мэрия Уфы, но компания-Застройщик готова его выкупить и провести полную реставрацию. Как только Администрация будет готова передать здание в аренду или собственность, строители примутся за восстановительные работы.

Застройщик планирует обновить здание изнутри, сам исторический облик изменен не будет. Здание будет выглядеть так, как оно выглядело ранее.

МЕЧЕТЬ И МЕДРЕСЕ ТАКЖЕ БУДУТ СОХРАНЕНЫ

Ничего не грозит и «Третьей соборной мечети», а также другому памятнику - «Медресе при Третьей соборной мечети». Эти исторические здания будут сохранены и новая застройка им никак не помешает.

Сейчас здание мечети входит в состав детской спортивной школы, которая пользуется популярностью у местных жителей, а Медресе при Третьей соборной мечети, принадлежащее ЦДУМ- пустует. В любом случае, эти объекты будут сохранены.

Еще один дискуссионный вопрос – судьба дома №14 по улице Нуриманова. Долгое время он был просто частным домом, затем – офисом одной из компаний. Нынешние владельцы утверждают, что это здание является памятником истории «Дом Имама Сатаева».

Установленным в законном порядке на основании решении Суда, здание было признано ветхим и аварийным, по этой причине- расселен. Сейчас собственником здания является администрация Уфы.

Если дом действительно будет признает памятником истории, то собственникам придется обеспечить его сохранность. В любом случае, само здание новому жилому комплексу не мешает.

ЗАСТРОЙЩИК ГОТОВ ВКЛАДЫВАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ В ДЕЛО СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ

Первые письма с просьбами о передаче «Дом Тихониных» застройщик начал писать еще в 2013 году, но с тех пор ситуация так и не была решена. Сам особняк, пока принадлежащий мэрии, стоит, закрытый железным забором. Каждая упущенная минута усложняет восстановление одного их самых известных памятников архитектуры.

- Вне зависимости от всех судебных процессов, наши намерения о восстановлении «Особняка Тихониных» были известны и не меняются. Сохранение таких памятников – дело нужное и важное для нашего города - прокомментировали в пресс-службе компании.

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