Ураганный ветер снес три торговых навеса в Башкирии

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В Туймазах ураганный ветер с порывами до 17 метров в секунду перевернул 3 торговых навеса возле местного торгового центра. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, сейчас городская администрация и руководство торгового центра занимается закреплением торговых точек. Информации о пострадавших не поступало, хотя очевидцы рассказывают, что в результате разгула стихии пострадала местная жительница.

- Разрезало руку и гематома на ноге, отправлена домой, - рассказали горожане в соцсетях, приложив фотография разрушительных последствий ураганного ветра.

Напомним, 20 июля в Бижбуляке сильный ветер снес крышу торгового центра. Обломок кровли упал на проходившую мимо 14-летнюю девочку. школьница получила черепно-мозговую травму и впала в кому. 8 августа, несмотря на все усилия врачей, она скончалась.