Жара под 40 и шквалистый ветер: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

Жителям Башкирии рекомендуется в жару не оставаться на палящем солнце, чтобы избежать теплового удара Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый рабочий день в Башкирии выдастся очень знойным и ветренным, поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха в республике днем составит около 38-39 градусов, при этом не ожидается никаких осадков, зато порывы шквалистого ветра усилятся до 16 метров в секунду – идеальные условия для распространения огня лесных пожаров. Жителей Башкирии просят быть максимально осторожными при обращении с огнем, не разжигать костры и держаться подальше от лесов, а также беречь себя от солнечного удара.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что долгожданная прохлада придет в республику только 27 августа, до этого времени ожидается сильная жара свыше +35 градусов.