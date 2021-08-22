Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+36.4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2021 13:32

Жара под 40 и шквалистый ветер: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

Жара под 40 и шквалистый ветер: в Башкирии объявили штормовое предупреждение
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жителям Башкирии рекомендуется в жару не оставаться на палящем солнце, чтобы избежать теплового удара

Жителям Башкирии рекомендуется в жару не оставаться на палящем солнце, чтобы избежать теплового удара

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый рабочий день в Башкирии выдастся очень знойным и ветренным, поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха в республике днем составит около 38-39 градусов, при этом не ожидается никаких осадков, зато порывы шквалистого ветра усилятся до 16 метров в секунду – идеальные условия для распространения огня лесных пожаров. Жителей Башкирии просят быть максимально осторожными при обращении с огнем, не разжигать костры и держаться подальше от лесов, а также беречь себя от солнечного удара.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что долгожданная прохлада придет в республику только 27 августа, до этого времени ожидается сильная жара свыше +35 градусов.