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Общество21 августа 2021 19:16

Синоптики рассказали, когда спадет аномальная жара в Башкирии

По предварительному прогнозу, ждать осталось недолго
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Установившаяся в Башкирии аномальная может скоро отступить. По предварительному прогнозу на следующей неделе в регионе с каждым днем будет становится прохладнее. Правда, окончательного отступления жаркой и сухой погоды предстоит ждать аж до конца августа.

По данным Gismeteo в ближайшие дни в Башкирии характер погоды существенно не изменится: все та же жара и без осадков. Долгожданная прохлада придет в следующую пятницу, 27 августа. В этот день столбики термометров впервые за долгое время опустятся до +25 градусов Цельсия. А в последующие два дня, 28 и 29 августа 2021 года, температура воздуха в дневное время суток и вовсе будет достигать +23, +21 градус Цельсия. Правда, осадки прогнозируются только 30 августа.