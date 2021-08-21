Синоптики рассказали, когда спадет аномальная жара в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Установившаяся в Башкирии аномальная может скоро отступить. По предварительному прогнозу на следующей неделе в регионе с каждым днем будет становится прохладнее. Правда, окончательного отступления жаркой и сухой погоды предстоит ждать аж до конца августа.

По данным Gismeteo в ближайшие дни в Башкирии характер погоды существенно не изменится: все та же жара и без осадков. Долгожданная прохлада придет в следующую пятницу, 27 августа. В этот день столбики термометров впервые за долгое время опустятся до +25 градусов Цельсия. А в последующие два дня, 28 и 29 августа 2021 года, температура воздуха в дневное время суток и вовсе будет достигать +23, +21 градус Цельсия. Правда, осадки прогнозируются только 30 августа.