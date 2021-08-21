В Уфе прекращены поиски пропавшей неделю назад 20-летней девушки

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В Уфе прекращены поиски пропавшей еще 13 августа 20-летней Карины Куцан. Девушка ушла из дома и внезапно перестала выходить на связь с родными. Близкие Карины тут же подали заявление о ее пропаже в полицию, а позднее к поискам подключились волонтеры. Спустя чуть больше недели, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил радостную новость: девушка найдена живой и здоровой.

О том, где все это время находилась Карина поисковики не сообщают, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества в социальных сетях. Отчет о прекращении поисков, как и во всех остальных случаях, довольно скупой: «найдена, жива». Так пишут волонтеры в своих социальных сетях.

Известно, что поиски Карины параллельно проходили как в Уфе, так и в селе Улу-Теляк, где она проживала ранее.