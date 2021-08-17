В Уфе без вести пропала 20-летняя Карина Куцан

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе ищут 20-летнюю Карину Куцан – девушка пропала без вести на прошлой неделе. К ее поискам подключились волонтеры организации «ЛизаАлерт». Там сообщили, что о местонахождении Карины ничего неизвестно с 13 августа. Ее разыскивают как в самой башкирской столице, так и по пути в иглинское село Улу-Теляк, где она проживала.

Приметы Карины Куцан: рост – 155 см, плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. Во что она была одета – неизвестно.

Всех, кто знает о местоположении девушки, просят позвонить по номеру 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.