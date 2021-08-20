«Я видел только кости»: мальчика из Башкирии, лишившегося рук, выписали из больницы

Больше месяца мальчик находился в больнице и сегодня, наконец, отправился домой

Сегодня, 20 августа, из Республиканского ожогового центра выписали 10-летнего Ильназа Д., который лишился обеих рук во время игры. Ребенок схватился за трансформатор и получил сильные ожоги.

К сожалению, руки пришлось ампутировать. Больше месяца мальчик находился в больнице и сегодня, наконец, отправился домой, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Сам Ильназ рассказывает, что проснулся после потери сознания, а рядом мяч.

- Я говорил: «Кто-нибудь, помогите!», я не мог удержаться на ногах, все время падал. Увидел свою руку, три пальца – указательный, мизинец и большой палец были целыми, а два полностью сгорели, я видел только кости, - вспоминает школьник.

Напомним, жуткая история произошла в июле 2021 года в Туймазинском районе Башкирии. В селе Балтай 10-летний мальчик в результате несчастного случая лишился рук – они просто сгорели, когда ребенок нечаянно схватился за трансформатор под напряжением.