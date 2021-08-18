Роженица из Башкирии, выбросившая из окна роддома чужого младенца, заключена под стражу

фото: соцсети

Под стражу на два месяца заключили 29-летнюю роженицу, которая выбросила чужого младенца из окна третьего этажа роддома в башкирском городе Стерлитамаке. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Суд избрал меру пресечения обвиняемой на выездном заседании, которое проходило в психиатрической больнице Стерлитамака. Фигурантка уголовного дела об убийстве малолетнего признала вину в полном объеме. По информации «Вестей», она сказала, что хочет увидеть своего ребенка и попросила не арестовывать ее. Первое время заключения женщина будет находиться под охраной в психбольнице – после оказания медицинской помощи ее переведут в следственный изолятор, передает СК РБ.

Напомним, вечером 16 августа обвиняемая после родов, принятых кесаревым сечением, выбросила из окна родильного отделения стерлитамакской больницы новорожденного ребенка соседки по палате. От полученных телесных повреждений младенец скончался. Убившая малыша женщина незадолго до инцидента была пациенткой психоневрологического диспансера.