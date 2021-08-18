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Общество18 августа 2021 10:30

Власти Башкирии раскрыли название вуза, который объединит БашГУ и УГАТУ

За счет слияния двух университетов республика хочет получить федеральный грант
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Новый вуз будет называться Уфимским университетом науки и технологий

Новый вуз будет называться Уфимским университетом науки и технологий

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый вуз в Башкирии, который образуется от слияния БашГУ и УГАТУ, будет называться Уфимским университетом науки и технологий – УУНТ. Об этом на брифинге, посвященном созданию межвузовского кампуса в Уфе, сообщил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. Он отметил, что объединение вузов является одни из условий участия Башкирии в «Приоритете-2030» – федеральной программе по обеспечению вузов грантами.

– Скоро у нас на карте вместо БГУ и УГАТУ появится Уфимский университет науки и технологий. Мы надеемся, что он победит в программе «Приоритет-2030» – это значит, что 1 млрд денег пойдет только на этот вуз, – сказал чиновник.

Напомним, накануне правительство России одобрило Уфе создание межвузовского кампуса. Стоимость студенческого городка оценивается в 18 млрд рублей: 60% денег выделит федеральный бюджет, 20% – республиканский и еще 20% – бизнес.