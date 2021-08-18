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Происшествия18 августа 2021 7:40

Водитель и фельдшер скорой помощи погибли под Уфой при столкновении с грузовиком

Машина медиков врезалась в стоявший КамАЗ
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На трассе под Уфой в ДТП с грузовиком погибли водитель и фельдшер машины скорой медицинской помощи. Авария случилась сегодня, 18 августа, ранним утром на трассе М-5 в Уфимском районе. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

– Водитель скорой помощи совершил наезд в стоящий грузовик КамАЗ, который остановился для замены колеса, – передали в ГИБДД. – В результате аварии водитель и его пассажир (фельдшер) скончались на месте происшествия.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

По факту ДТП проводится разбирательства. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.