Водитель и фельдшер скорой помощи погибли под Уфой при столкновении с грузовиком

фото: ГИБДД РБ

На трассе под Уфой в ДТП с грузовиком погибли водитель и фельдшер машины скорой медицинской помощи. Авария случилась сегодня, 18 августа, ранним утром на трассе М-5 в Уфимском районе. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

– Водитель скорой помощи совершил наезд в стоящий грузовик КамАЗ, который остановился для замены колеса, – передали в ГИБДД. – В результате аварии водитель и его пассажир (фельдшер) скончались на месте происшествия.

фото: ГИБДД РБ

По факту ДТП проводится разбирательства. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.