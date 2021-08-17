Уфимцы жалуются на пробки из-за реконструкции площади перед Дворцом спорта

Также жители района заметили, что грузовые автомобили теперь ездят по трамвайным путям и паркуются на проезжей части улицы Зорге.

В середине июля уфимцы обратились к Хаброву с просьбой привести в порядок площадь перед Дворцом спорта, сделать сквер или аллею для прогулок. Позже по решению мэра Уфы Сергея Грекова территорию огородили и стали готовить к реконструкции.

Однако сейчас горожане стали жаловаться через систему «Инцидент» на узкую дорогу на участке и постоянные пробки. Об этом сегодня во время оперативного совещания в мэрии рассказала начальник отдела мониторинга общественного мнения Нелли Нефеденкова.

Она рассказала, что жильцы домов рядом с Дворцом Спорта не могут попасть в свои дворы и стоят в пробках из-за того, что проезжая часть сузилась. Также жители района заметили, что грузовые автомобили теперь ездят по трамвайным путям и паркуются на проезжей части улицы Зорге.