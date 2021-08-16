Стали известны подробности гибели жительницы Башкирии, которая сгорела в бане

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полиицейские

Стали известны подробности гибели 74-летней жительницы Бирского района, которую сжег муж в бане. Как рассказали следователи, вышло это не преднамеренно, а случайно. Ранее «РЕН ТВ» сообщали, что мужчина устал ухаживать за женой-инвалидом, которая не могла самостоятельно передвигаться, и поэтому решил от нее избавиться столь жестоким образом. В региональном Следкоме уточнили, что 15 августа 74-летний житель села Угузево сильно поссорился со своим сыном, после чего вывел жену на улицу и закрыл ее в бане, а сам поджег дом. Вот только пламя быстро перекинулось на ближайшие постройки, и баня тоже сгорела дотла вместе с находившейся внутри женщиной. Других пострадавших удалось избежать.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, действиям мужчины будет дана правовая оценка, - уточнили в пресс-службе ведомства.