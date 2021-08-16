Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2021 12:54

Житель Башкирии заживо сжег в бане свою жену, за которой устал ухаживать

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По предварительной информации на момент совершения преступления мужчина был пьян

По предварительной информации на момент совершения преступления мужчина был пьян

Жителя Башкирии подозревают в жестоком убийстве собственной жены-инвалида, за которой он устал ухаживать. Как сообщает «РЕН ТВ», погибшая была инвалидом 2 группы и не могла самостоятельно передвигаться. Супруг женщины поначалу заботился о жене и ухаживал за ней, но уже через год ему это надоело. Вид беспомощной супруги начал раздражать его, и в какой-то момент мужчина решил с ней разделаться, инициировав несчастный случай. Напившись, душегуб отнес несчастную в баню, после чего поджег постройку. Баня и веранда мгновенно вспыхнули, и женщина сгорела заживо, поскольку не смогла выбраться наружу.

Официальных комментариев по поводу случившегося у правоохранительных органов пока получить не удалось. «КП-Уфа» следит за развитием событий.