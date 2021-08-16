Житель Башкирии заживо сжег в бане свою жену, за которой устал ухаживать

По предварительной информации на момент совершения преступления мужчина был пьян

Жителя Башкирии подозревают в жестоком убийстве собственной жены-инвалида, за которой он устал ухаживать. Как сообщает «РЕН ТВ», погибшая была инвалидом 2 группы и не могла самостоятельно передвигаться. Супруг женщины поначалу заботился о жене и ухаживал за ней, но уже через год ему это надоело. Вид беспомощной супруги начал раздражать его, и в какой-то момент мужчина решил с ней разделаться, инициировав несчастный случай. Напившись, душегуб отнес несчастную в баню, после чего поджег постройку. Баня и веранда мгновенно вспыхнули, и женщина сгорела заживо, поскольку не смогла выбраться наружу.

Официальных комментариев по поводу случившегося у правоохранительных органов пока получить не удалось. «КП-Уфа» следит за развитием событий.