Уфимец может сесть в тюрьму на пять лет за дебош в самолете

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Мужчине, устроившему дебош в самолете Сочи-Уфа, грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщили коллеги из «КП-Волгоград».

Напомним, 30-летний пьяный уфимец устроил скандал во время полета 11 августа. Он матерился в адрес окружающих и пытался ударить пассажирку. Экипаж принял решение о внештатной посадке судна в аэропорту Волгограда. После приземления дебошира задержала транспортная полиция. Пассажиры лайнера смогли продолжить полет в Уфу только спустя два часа.