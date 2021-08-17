Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2021 6:24

Уфимец может сесть в тюрьму на пять лет за дебош в самолете

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: МВД Медиа

фото: МВД Медиа

Мужчине, устроившему дебош в самолете Сочи-Уфа, грозит до пяти лет лишения свободы по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщили коллеги из «КП-Волгоград».

Напомним, 30-летний пьяный уфимец устроил скандал во время полета 11 августа. Он матерился в адрес окружающих и пытался ударить пассажирку. Экипаж принял решение о внештатной посадке судна в аэропорту Волгограда. После приземления дебошира задержала транспортная полиция. Пассажиры лайнера смогли продолжить полет в Уфу только спустя два часа.