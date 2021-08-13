Следовавший в Уфу самолет экстренно сел в Волгограде из-за пьяного дебошира

Тот самый дебошир с самолета Сочи-Уфа // фото: МВД Медиа

Самолет, следовавший рейсом Сочи-Уфа, экстренно приземлился в аэропорту Волгограда из-за дебошира на борту. Инцидент произошел вчера, 12 августа, сообщает МВД Медиа.

Во время полета пьяный мужчина нарушал общественный порядок, матерился в адрес окружающих и пытался ударить пассажирку. Экипаж решил, что так продолжаться больше не может, и запросил посадку в Волгограде.

Полицейские сняли подозреваемого с рейса и доставили в дежурную часть областного линейного управления на транспорте. Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Сейчас он находится под стражей.