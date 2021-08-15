Житель Уфы погиб, врезавшись в стоящий автомобиль

Фото: ГИБДД по Башкирии

В результате столкновения двух автомобилей скончался 40-летний уфимец, передали в ГИБДД по Башкирии. По информации ведомства, смертельная авария произошла 14 августа.

Пресс-служба госавтоинспекции проинформировала, что ДТП зарегистрировано в Чишминском районе на втором километре автодороги Енгалышево-Осоргино. Предварительно известно, что 40-летний уфимец за рулем ВАЗ-2101 врезался в стоящий УАЗ, который стоял из-за поломки.

В результате аварии водитель ВАЗ скончался на месте происшествия.