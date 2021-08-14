Вынесен приговор подростку из Башкирии, который до смерти избил сверстника из-за мелкой ссоры

На снимке погибший юноша // фото: соцсети

Салаватский городской суд Башкирии вынес приговор 16-летнему подростку, который случайно убил сверстника из-за мелкой ссоры. Юношу отправили в воспитательную колонию. Вердикт еще не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, эта история произошла 3 ноября 2020 года в салаватском парке Победы. В тот вечер потерпевший подросток катался на велосипеде и случайно задел им девятиклассника, когда тот чинил свой велосипед. Последний вышел из себя и несколько раз ударил первого по голове руками и коленом. Пострадавший упал на асфальт и потерял сознание. Его доставили в больницу, где он в тот же день скончался в отделении реанимации от черепно-мозговой травмы. Против юноши, который избил погибшего, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

На заседании подсудимый подросток отказался признавать вину в преступлении. Он заявил, что «лишь попал ладошкой руки в голову потерпевшего, потом стянул его с велосипеда и сделал две подсечки».

Суд встал на сторону обвинения и приговорил молодого человека к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии.