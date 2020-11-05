«Он был единственным сыном»: 15-летнего парня из Башкирии убили в парке из-за мелкой ссоры

«Не верю, брат»: в Башкирии 15-летний подросток из-за пустяковой ссоры убил своего приятеля

В Салавате 15-летнего подростка обвиняют в гибели своего приятеля – казалось бы, пустяковая драка, но вот только подростковые разборки завершились смертью молодого парня.

Все произошло вечером 3 ноября на территории парка Победы. Местные школьники любят там собираться в свободное время: кто-то оттачивает трюки на велосипеде, кто-то катается на скейтборде. 16-летний Айрат М. (имена несовершеннолетних здесь и далее изменены – Ред.) с детства увлекался экстримом. За хорошую учебу и поведение мама подарила ему новый велосипед, на котором в свободное время Айрат оттачивал разные трюки. В тот вечер подростки также собрались, чтобы похвастаться своими навыками друг перед другом. Выполняя очередной трюк, Айрат случайно задел велосипедным колесом своего приятеля – девятиклассника из соседней школы Антона. Слово за слово, и между подростками завязалась ссора.

- Антон несколько раз ударил Айрата кулаком по голове, видимо, неудачно попал куда-то в висок. Айрат упал и потерял сознание. Ребята вызвали скорую, но уже поздно было. Антон не хотел его убивать, это все была роковая случайность, он сейчас очень переживает из-за случившегося, - рассказывают знакомые погибшего.

Прибывшие медики отвезли подростка в больницу, где была диагностирована его смерть. Как выяснилось позже, девятиклассник скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей массивное кровоизлияние в мозг. У погибшего школьника практически не было шансов.

ЧАСТО КОНФЛИКТОВАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ

Также друзья подростков рассказали, что между парнями и раньше уже происходили конфликты.

- Айрат находился не в очень хороших отношениях с Антоном. Он много раз писал Антону что-то вроде «давай выскочим раз на раз», но Антон отказывался, так как знал, что если вдруг между ними что-то завяжется, то по любому у Айрата будут тяжкие травмы. Но, увы, Айрат этого не понимал и все время провоцировал его, пинал его велосипед и все в этом духе. Поскольку Антон вспыльчивый, он в один раз не выдержал издевательства в свою сторону и случайно убил его, - рассказывает еще один общий знакомый школьников. – Они оба неплохие ребята, но вспыльчивость никого до добра не доводит.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и следователи. В настоящий момент в отношении драчуна возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле следственного управления республики.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы и члены семей обоих участников конфликта, исследуются их жилищно-бытовые и социальные условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

«БЫЛ ЕДИНСТВЕННОЙ РАДОСТЬЮ У СВОЕЙ МАТЕРИ»

Друзья и одноклассники погибшего Айрата очень переживают из-за случившегося. Школьник был настоящей душой компании, веселым, открытым, отзывчивым, поэтому многие очень переживают из-за его смерти. У подростка не было ни братьев, ни сестер, а совсем недавно он похоронил бабушку.

- Не представляю, каково сейчас его матери. Он же у нее был единственным сыном. Единственной радостью в жизни, - сокрушаются близкие парня.

- Не верю, брат. Этим летом только познакомился с тобой, и за это время понял, что ты прикольный, веселый, добрый. Спи спокойно, - скорбит Даня И.

- Мы с тобой были мало знакомы, но несмотря на это, я тебя уважал, и звал тебя братом, а ведь не все достойны так называться. Увидимся еще, я уверен, ты ждешь нас там, где-то в раю с новыми приколами, - соболезнует Ильдар К.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным и близким умершего школьника.