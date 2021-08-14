В Уфе переместили самый большой в ПФО пункт вакцинации от коронавируса

фото: мэрия Уфы

Самый большой пункт вакцинации против коронавируса среди регионов Приволжского федерального округа в Уфе изменил место расположения. Он остался в конгресс-холле «Торатау», но в другой части здания. Об этом сегодня, 14 августа, предупредили в городской администрации.

– Переехать пункту пришлось из-за подготовки учреждения к проведению здесь ряда мероприятий, – передали в мэрии. – Вход теперь осуществляется со стороны съезда на набережную. Не заблудиться помогут указатели. Неизменным осталось время работы с 8:00 до 20:00 часов.

Напомним, мегапункт вакцинации в Уфе был открыт месяц назад, 14 июля. За сутки там готовы привить от COVID-19 до 1,5 тысячи человек