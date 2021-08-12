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Общество12 августа 2021 6:48

В Уфе ограничат движение по улице Независимости

Решение принято в связи с ремонтом дороги
Источник:kp.ru
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Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Пресс-служба уфимской администрации предупредила о новом перекрытии. Согласно опубликованной на сайте информации, планируется временно ограничить движение транспорта по улице Независимости. Под ограничение попадает участок от улицы Искужина до поворота к жилому дому по адресу Тальковая, 40.

Перекрытие будет осуществляться по половине проезжей части в период проведения подготовительных работ, фрезерования, а также во время укладки нижнего и верхнего слоёв асфальта, &ndash; поясняется в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили отнестись к введенным ограничениям с пониманием.