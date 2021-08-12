В Уфе ограничат движение по улице Независимости

Фото: администрация Уфы

Пресс-служба уфимской администрации предупредила о новом перекрытии. Согласно опубликованной на сайте информации, планируется временно ограничить движение транспорта по улице Независимости. Под ограничение попадает участок от улицы Искужина до поворота к жилому дому по адресу Тальковая, 40.

Перекрытие будет осуществляться по половине проезжей части в период проведения подготовительных работ, фрезерования, а также во время укладки нижнего и верхнего слоёв асфальта, – поясняется в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили отнестись к введенным ограничениям с пониманием.