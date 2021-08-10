Жительницу Башкирии заставили выплатить штраф за то, что она выставляла трехлетнего сына на балкон

Женщину признали виновной в оставлении в опасности малолетнего Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Не так давно «Комсомолка» писала о жительнице Кумертау, которую осудили за то, что она выставляла своего трехлетнего сына полураздетым на балкон, хотя на улице была зима. Плачущего ребенка в футболке и шортах, босиком на снегу заметили соседи и вызвали полицию. Стражам порядка пьяная горе-мамаша объяснила, что просто решила проучить сына на мелкую шалость, не беспокоясь, что он может простудиться или замерзнуть.

В итоге женщину признали виновной в оставлении в опасности лица, заведомо находящегося в беспомощном положении, и приговорили к штрафу в размере 8 тысяч рублей. Вот только родительница не спешила выполнять требование суда, поэтому судебным приставам пришлось составить протокол за невыплату штрафа. Выяснилось, что у должницы есть еще один неоплаченный административный штраф по статье «Побои». В итоге нерадивой мамаше пришлось не только оплатить оба штрафа в полном размере, но и понести заслуженное наказание.

- В качестве наказания женщине назначены обязательные работы сроком на 20 часов. Кроме того судебные приставы взыскали с должницы и уголовный, и административный штрафы на общую сумму 13 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе республиканского управления федеральной службы судебных приставов.