Мать из Башкирии осудили за то, что она выставила 3-летнего сына раздетым на балкон

Жительницу Кумертау приговорили к штрафу в размере 8 000 рублей за то, что она выставила зимой своего трехлетнего ребенка без одежды на балкон. По информации пресс-службы суда, все произошло в феврале 2021 года, когда подсудимая, находясь у себя в квартире, решила наказать своего сына за бытовую шалость.

Для этого она вывела его на неутепленный балкон в домашней одежде, а после чего закрыла входную дверь, оставив сына в неотапливаемом помещении. Температура воздуха составляла на тот момент -16,3°С.

– При этом она заведомо осознавала, что её малолетний сын находившийся на балконе в одежде не соответствующей зимнему времени года - футболке и шортах, а также босиком, находится в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению вследствие своего возраста, а также осознавая лежащую на ней как на матери обязанности заботиться о малолетнем ребенке, не предприняла соответствующих мер по оказанию помощи, – передается в сообщении.

Отмечается также, что все то время, что ребенок был на балконе, женщина находилась в квартире и не пыталась ему помочь, вплоть до того момента, пока мальчика не нашли соседи. Женщина признана виновной в оставлении в опасности лица, заведомо находящегося в беспомощном положении и наказана штрафом в размере восьми тысяч рублей.