СК Башкирии запросил материалы проверки ДТП, в котором погиб 1,5-годовалый ребенок

Фото с места ДТП // ГИБДД РБ

Следственный комитет Башкирии через прокурора запросил материалы проверки ДТП, в котором погибла 1,5-годовалая девочка и ее отец. Ведомство хочет провести свое расследование и принять процессуальное решение.

Напомним, речь идет об аварии, которая случилась вечером 8 августа на трассе Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе. На автодороге столкнулись «Hyundai Creta» и грузовой «КАМАЗ». В легковушке находилась молодая семья: супружеская пара и их малолетние дети. Сидевший за рулем 33-летний глава семейства и его 1,5-годовалая дочь погибли на месте. 28-летняя жена водителя и их старшая трехлетняя дочь с тяжёлыми травмами были госпитализированы.