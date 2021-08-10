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Происшествия10 августа 2021 6:24

СК Башкирии запросил материалы проверки ДТП, в котором погиб 1,5-годовалый ребенок

Трагедия случилась 8 августа
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Фото с места ДТП // ГИБДД РБ

Фото с места ДТП // ГИБДД РБ

Следственный комитет Башкирии через прокурора запросил материалы проверки ДТП, в котором погибла 1,5-годовалая девочка и ее отец. Ведомство хочет провести свое расследование и принять процессуальное решение.

Напомним, речь идет об аварии, которая случилась вечером 8 августа на трассе Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе. На автодороге столкнулись «Hyundai Creta» и грузовой «КАМАЗ». В легковушке находилась молодая семья: супружеская пара и их малолетние дети. Сидевший за рулем 33-летний глава семейства и его 1,5-годовалая дочь погибли на месте. 28-летняя жена водителя и их старшая трехлетняя дочь с тяжёлыми травмами были госпитализированы.