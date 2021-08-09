Погибли отец и 1,5-годовалая дочь: известны подробности смертельного ДТП в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

В башкирской ГИБДД сообщили подробности аварии, в которой погибла полуторогодовалый ребенок. Напомним, ДТП случилось в Туймазинском районе на трассе Самара-Уфа-Челябинск. Там столкнулись Hyundai Greta и встречный грузовой КамАЗ. Как пояснили в дорожной полиции, в легковушке разбилась молодая семья.

– За рулём [Hyundai Greta] находился 33-летний мужчина. В результате ДТП он, а также его 1,5-годовалая дочь от полученных травм скончались на месте происшествия. 28-летняя супруга водителя и их старшая трехлетняя дочь с тяжёлыми травмами госпитализированы, – передали в Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

По словам водителя грузовика, он столкнулся с легковушкой, когда она вылетела на встречную полосу. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование.