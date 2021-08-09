На проект планировки территории студенческого кампуса Уфа готова потратить до 7,4 млн рублей

фото: Glavarb.ru

Власти Уфы готовы выделить из местного бюджета до 7,4 млн рублей на оплату проекта планировки территории будущего студенческого кампуса. Главархитектура города разместила тендер по отбору подрядчика на сайте госзакупок. Об этом сообщил «Ъ-Уфа».

По контракту исполнитель разработает проект планировки и межевания территории площадью 48,2 гектара, которая ограничена улицами Набережной, Перовского, Заки Валиди, Карла Маркса, Тукаева и Местные Дубнячки. Подрядчику, которого отберут 8 сентября текущего года, нужно будет разработать и согласовать проекты до 30 апреля 2022-го.

Напомним, межвузовский студенческий кампус будет размещен на южном склоне реки Белой – возле Башкирского государственного университета. Изначально городок предполагалось построить в Демском районе, однако впоследствии власти пришли к выводу, что лучшее место – это исторический центр города.