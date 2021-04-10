В Уфе на южном склоне реки Белой разместят межвузовский студенческий кампус

Фото пресс-службы главы Башкирии

Межвузовский студенческий кампус планируют разместить на южном склоне реки Белой возле БашГУ на площадях бывшего завода имени Кирова, сообщили в пресс-службе главы региона. Кампус построят в рамках Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) .

– Изначально мы планировали разместить его на территории возле микрорайона «Дема-10». Но после общения с ректорами вузов и экспертами из республиканского Института развития городов пришли к выводу, что кампус должен быть ближе к центру города и основным учебным корпусам. На площадке над южным склоном Белой очень удобная территория, рядом сразу четыре наших вуза – БашГУ, УГАТУ, БГМУ и БГПУ, – прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что таким способом решается также и проблема благоустройства южного склона. На территории 5 гектаров построят комплекс учебных зданий, технополис, спортивный и студенческий центр, общежития для студентов, молодых ученых и преподавателей.