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Происшествия9 августа 2021 12:23

Водитель без прав сел пьяным за руль и под Уфой погубил пассажирку

В ДТП погибла 40-летняя жительница Стерлитамака
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Под Уфой пьяный водитель без прав попал в ДТП и погубил пассажирку. Авария случилась днем 8 августа на улице Гусарской деревни Елкибаево.

По данным региональной ГИБДД, 36-летний житель Иглинского района за рулем Renault Logan не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка опрокинулась.

– В результате аварии 40-летняя пассажирка, жительница Стерлитамака, скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что мужчина водительских прав не имел, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения, – добавили в Госавтоинспекции.

Напомним, в тот же день на трассе в Туймазинском районе Башкирии разбилась молодая семья: погиб отец и его 1,5-годовалая дочка.